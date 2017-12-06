“الفيفي” يتلقى التهاني بنجاح العملية الجراحية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

“الفيفي” يتلقى التهاني بنجاح العملية الجراحية

“الفيفي” يتلقى التهاني بنجاح العملية الجراحية
أحمد الشراحيلي ـ
يرقد الشاب  عبدالمجيد احمد محمد الثويعي الفيفي على السرير الابيض في مستشفى الملك خالد العسكري
بعد ان اجريت له عمليه تكللت ولله الحمد بالنجاح.
طاقم فيفاء أون لاين يهنئون الشاب عبد المجيد بنجاح العملية ، متمنين له الشفاء العاجل .

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    أبوميرال الفيفي

    الحمد لله على السلامة وما تشوف شر يالغالي
    اجر وعافيه بأذن الله

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