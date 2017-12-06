الرئيسية › أخبار الناس “الفيفي” يتلقى التهاني بنجاح العملية الجراحية 7:21 م, 18 ربيع الأول 1439 هـ - 6 ديسمبر 2017 م أحمد الشراحيلي ـ Tweetيرقد الشاب عبدالمجيد احمد محمد الثويعي الفيفي على السرير الابيض في مستشفى الملك خالد العسكريبعد ان اجريت له عمليه تكللت ولله الحمد بالنجاح.طاقم فيفاء أون لاين يهنئون الشاب عبد المجيد بنجاح العملية ، متمنين له الشفاء العاجل .شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
الحمد لله على السلامة وما تشوف شر يالغالي
اجر وعافيه بأذن الله