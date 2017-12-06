الفلاح الذي باع ثوره لطلب المعرفة(4)

حقيقة مواعيد العم/(الفلاح الذي باع ثوره لطلب المعرفة) فجرا متعبة مع حلاوتها وحلاوة مجالسته صباحا ولكنني فضلت اليوم مواعيد (أمربا جابر) فهي مغرية في وقت المساء، وقت السمر خصوصا في هذه البقعة الشاهقة فمنظر تهامة ومنظر النجوم عالم آخر، فمع اكتمال البدر وهجوع المخلوقات اشتعلت المشاعر وبرقت المحاجر وتدفقت القرائح ولا تسمع إلا التنهيد الذي يخالطه صوت خرير الماء (من عاينة مع امبيت) مع نقيق ضفادع تضفي حياة على حياة الأرواح والأشباح التي أشعر بها وهي تجوب المكان من وإلى تلك (المجنة) القابعة في (حليط الحيفة)…

وفجأة… أمسك جابر (بكافرن) بشبح أو أنها روح من تلك الأرواح وقمت بقراءة ما أحفظ من تعويذات ولا أدري هل قرأتها حقا أم أنني نويت فقط، لأنه التفت جابر وهو يصارع ذلك الجسم الغريب، ذراعان طويلتان لمخلوق ليس بالجسيم وكأنه يرتدي عباءة ولمحت عينين واسعتين تبعثان الرعب…

– قال جابر: ولّع ولّع الكشاف…

قلت: ما معي (منقلة أقحطها) قبل أن أولّع الكشاف (وجاب)…

– (مهبا)؟

– لا (أُشْهَر) (ناخو) جابر (مقد أريت الكفر سا أسمع بهم).

-ههههههه ضحك جابر…لا عليك سا (هامة) بومة قد آذتنا فوضعت لها طعما (بعقوة) فما أن أمسكت الطعم علقت أقدامها وأمسكتها.

-خجلت من نفسي وقلت: كنت أستطرد في خيالي لوصف هذه الأمسية الجميلة وكنت (أتواهل) الهامة (تويهالن) وحسبتها (روحا أو شبحا) لأنها تطير من قبال المجنة وتعود…

-أخذها جابر ووضعها في كرتون وخرّم الكرتون (ورزم عليها) ثم سمعنا العم الفلاح من داخل البيت:

-(مها وحيو وجاب)؟

-ما ولا.

-(قدني شابحن أيلا نورَ).

-تمام.

-عاد جابر لمكانه وقال: إذا أصبح الصبح أخبرت والدي.

-ثم قال: ما خالجك من خوف فهو الوهم الذي يبني عليه المتوهم خيالا وعقدا وأمراضا حتى تتجلى في حياته فيعيش وهمه واقعا ويصبح خروجه صعبا إذا لم يعي بما هو فيه.

-لدي ملاحظة يا جابر وهي خلال لقاءاتي معك كأنك تكرر الوعي والوهم وكأنهما من الأضداد…

-لا ليسا ضدين، فالوعي قد تكون ضده الغفلة، والغفلة أهون ولكن ما هو أطم منها الوهم لأنه الخدعة الكبرى عندما تكون في غفلة ثم تدخل مرحلة الوهم وتظنه الوعي ثم تعتقد أنك على صواب وتظن وهمك وعيا فتضيع ويضيع من حولك ممن يقتدون بك وتأثر فيهم، وتحيطك المشاكل والظروف الصعبة وغيرها من عوائق التقدم التي صنعها وهمك، على اختلاف الوهم ونسبيته من موضوع لآخر.

-(جاب) لقد شبعت من التنظير وأريد تطبيقا عمليا أو أمثلة مفصلة أستطيع أن أستفيد منها.

-يا سلام سلّم…هذا ما أريده ويريده والدي أن تكون جاهزا لذلك وتطلبه أنت بنفسك ولكن باقي سالفة يحكيها لنا أبي فجر يوم من الأيام القادمة، تمرنا نتقهوى (ونتقرع) ويسولف لنا بها الوالد وبعدها ما يكون إلا كل خير بإذن الله.

-(مذها سالفتو)؟

-سالفة (الفلاح الذي باع ثوره لطلب المعرفة) فهي سالفة والدي وهي عبرة من العبر…

– طيب، قبل سالفة العم/ (الفلاح الذي باع ثوره لطلب المعرفة) أريدك في موضوع…

– خير إن شاء الله…

– بل شر مستطير.

– الله يستر، (مذها) الموضوع؟

– لقد أعييت وأريد من يأخذ بيدي.

– ما فهمتك

– الموضوع وما فيه…

– اسلم

– كنت أعتقد أن الحقائق لا تحتاج إلى براهين، فاكتشفت عكس ذلك، والمشكلة ليست هنا…

– أين إذن؟

– في الوهم واعتقاد الشخص بأنه على حق كما قلت لي سابقا (مع أنه قد يناقض بعض حقائق الدين)، ياجابر أريد فهم مثل هذه الطبيعة البشرية وكيف يصبح الوهم معتقدا.

*مع أن الوقت قد تأخر أثناء هذه السمرة الحائرة إلا أن العم الفلاح فاجأنا عندما خرج علينا في الفناء الذي اعتدنا السمر فيه لإطلالته الساحرة ليلا.

– بادرته الحديث: معذرة يبدو أننا أزعجناك حتى أننا لم ننتبه للوقت فالساعة الآن الثالثة صباحا.

-(مها حينة) … فالوقت مناسب لمن يريد أن يأخذ له ركعتين ويقرا له في الختمة آيتين حتى يحين وقت (الحَرْس) فقد نويت أن أصوم لأنني لن أبره إلى سوق (الثنو) فلا توجد حاجة ملحة للسوق.

– وهل مازال السوق قائما كما كان؟.

– لا، ولكنني ألتقي ببعض من آنس بلقائهم تجديدا للعهد وأخذا لأخبارهم.

قاطعنا جابر:

– (ناخو) أبي عندنا مشكلة ونبغى شورك.

أخذت أؤشر لجابر بأن يسكت ويغير الموضوع إلا أنه أصر.

-ماذا تريد يا جابر؟

-إذا التبست على الشخص الحقيقة بالباطل كيف يعي ذلك؟

– يخلع ذلك اللباس اللعين، فهو طرف من عباءة إبليس.

– كيف يا أبي؟

– هي فتنة مما اكتسبه الشخص، ولكن أمرها بسيط جدا.

-فشاركتهما الحديث مستنكرا، بسيط!؟ كيف ذلك؟ عندما ترى حائرا يظنه على هدى فلا يستمع للحق.

-ليس عليك هداهم…، إنك لا تهدي من أحببت…، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم… .

– (يابوجابر) أنت هونت الموضوع وأنا أراه أعظم من ذلك.

-أما عِظَم الموضوع فيكمن في حبك للخير ولمن التبس عليه ذلك، أما الهداية، …لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، …إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم…، فهذه نواميس وقوانين وضعها الله في الكون تنطبق على البشرية جمعاء فواقعك انعكاس لما بداخلك فإذا صلحت السريرة والنية كان واقعك انعكاسا لصلاحك الداخلي في جميع شؤون حياتك ولا نقول لمن استكبر إلا: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فهو انعكاس لما اكتسبه من معتقدات وأفكار ونوايا غير سليمة.

وكذلك البعد عن ذكر الله هي من النكسات العظيمة…، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون…، وذكر الله يشمل كل ما يُذكر الله فيه، وأعظمه القرآن الكريم، فعند البعد عنه تحصل الخديعة الكبرى (الوهم بالوعي) وهو عكس ذلك ولا يدري بها من خدعته نفسه وعواقبها عليه وخيمة…، ومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون…، …أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.

ثم ألم ينبئنا الله عز وجل عن الأخسرين أعمالا…، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئيك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورُسُلي هزوا.

ثم يا ولدي التغيير لا يجدي نفعا وكذلك الوعي إلا لمن كان يريد ذلك ولمن يبحث بصدق عن الحقيقة وليس عن هواه…لا تُكَلَّفُ إلا نفسك، …وجادلهم بالتي هي أحسن، …واصبر وما صبرك إلا بالله.

-كلامك أثلج صدري وخفف عن كاهلي وهدَّأ من روعي ويبدو أنني كنت منفعلا، وأسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذه قبلة على جبينك، ثم إنني أستأذن، وكلي أمل أن أسمع قصتك في طلب المعرفة حتى نستأنف بعدها التطبيقات العملية لما تعلمته.

-(مها حينة) يا ولدي ثم…اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه…، واجعل لك نورا تمشي به في درب الحياة إن أظلم وأعتم.

-وهل يُظلم درب الحياة؟ ألا تكفيه تلك (الدواحن) التي كادت أن تلقي بي في (الريد) الأسفل؟

-إذا أظلم دربك يا ولدي فلن تضيئه شمس القايلة، ولكن إن أنار الله قلبك أنار الكون حولك، فاسأل الله من نوره، وإن أردت أخبرتك بسر من أسرار النور وكيف نقتبس من نور الله.

-نعم نعم فأنت تعرف ما أريده منك.

– هذا السر كل يعرفه ولكن من يطبقه بحب لله ويقين به سيجد ذلك النور، وهو أن تلزم في كل جمعة سورة الكهف مدركا بيقين أنها نور لك من الجمعة إلى الجمعة، وما يجهله الكثير أنها تقرأ مرتين لليلة الجمعة (من بعد مغرب الخميس إلى فجر الجمعة) ونهار الجمعة، واهنأ بأنوار الله.

– شكرا لك عمي الفلاح وودعتكما الله.

يتبع…