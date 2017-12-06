صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. والصورة النمطية التي يرسمها الأعداءُ له!!

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد :

إن المؤمن الغيور على دينه ، والمحب لوطنه ، والفخور بالصالحين المخلصين من ولاة أمره! ، والسامع المطيع لهم في غير معصية الله تعالى ، ليصاب بالدهشة والذهول من هول الهجمة الإعلامية الآثمة على ولاة الأمر في بلادنا المباركة.. هذه الهجمة التي فاقت الوصف ، وتجاوزت كل الحدود ، وتجردت من كل القيم والمبادئ !.

وما يزيد هذه الحملة قبحاً ودناءة ، وفجوراً في الخصومة ، وتجاوزاً في العداوة ، وتحاملاً مشحوناً بكل أنواع الكذب والافتراء ، وتزوير الحقائق وقلبها !، ولبس الحق بالباطل ! ، وتزيين الباطل وزخرفته!!.. هو أن هذه الحملة المسعورة قد أضحت من أخطر ما يستهدف أبناء المملكة العربية السعودية ، وأبناء الأمة العربية والإسلامية! في نظرتهم للمملكة العربية السعودية ، قيادة ، وعلماء ، وعامة! ، ذلك أن صورة المملكة كانت – وما زالت وستظل – بعون الله وتوفيقه صورة جميلة محبوبة لكل عربي أصيل ، وكل مسلم صادق في إسلامه وحبه وانتمائه.

فما عُرف عن قادة هذه البلاد المباركة إلا التمسك بالدين الحنيف ، والعقيدة الصحيحة ، والشريعة السمحة المعتدلة ، وما عُرف عنهم إلا نصر قضايا الأمة دون أدنى تردد ، ومدّ يد العون لكل عربي ومسلم دون منّة أو أذى. فلم يسجل التاريخ على ولاة أمرنا خيانة للأمة ، أو مجازفة بها في كوارث ومهالك! ، بل كانوا هم القادة الأفذاذ الذين يلجأُ إليهم من احتاج معونة ، أو مشورة ، أو رأياً سديداً ، أو مخرجاً مشرفاً ، فيستقبلونه بالترحاب! ، ويقفون معه وقفة الأخ مع أخيه! ، والشقيق مع شقيقه ، ويرون كل ما يقدمونه للأشقاء والأصدقاء واجباً يحتمه عليهم ما أولاهم الله من نعمة التمكين والقدرة والقبول ، ويشكرون الله على أن جعلهم ملجأً – بعده – لعباده ، وأغناهم عن الحاجة للئام المتنكرين للمعروف وأهله!.

وكذلك علماء المملكة ما عُرف عنهم إلا الصدع بالحق ، والنصيحة للخلق ، والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله تعالى ! ، والزهد في الدنيا ، والبعد عن الشهرة والسمعة والرياء! ، ومن شذَّ عن هذا المنهج فلا يضر إلا نفسه ، وشذوذه لا يدل إلا على ضعف إيمانه! ، وقلّة علمه!.. وواجب العلماء نصحه وبيان الحق له ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وبلاد الحرمين هي مهبط الوحي ، ومنبع الرسالة ، وفيها الحرمين الشريفين ، ومثوى خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ، ومقابر أصحابه رضوان الله عليهم ، وليس فيها مراقد يُعبدُ أصحابها من دون الله ، وليس فيها قباب مشيدة للتعظيم والتبرك والغلو!.

وشباب المملكة الذين لم تُغسل أدمغتهم! ، ولم تُلوَّث أفكارهم!.. هم شباب مهذب مؤدب ، طموح وثَّاب! ، معتدل الفكر ، وسطيّ المنهج ، صافي العقيدة ، سليمة الفطرة.

هذه صورة مجملة ، وهي راسخة في الأذهان عن المملكة أرضاً وإنساناً ، ولاة أمر ، وعلماء ، وعامة!.. فما الذي يجري اليوم لهذه الصورة الجميلة؟؟!.

الجواب : الذي يجري هو استهداف هذه الصورة الجميلة وتشويهها ، ومحاولة رسم صورة أخرى مغايرة لها ! ، ليرانا العالم ، ونرى بعضنا بعضاً بتلك الصورة المرسومة البشعة!!.

وأعداؤنا الذين تقاطعت مصالحهم الضيقة في النيل من المملكة وتشويه صورتها على قسمين :

الأول : وهو القسم الأكبر منهم ، عنده صورة نمطية عن المملكة وولاة الأمر فيها ، وهذه الصورة النمطية التي في ذهنه يريد أن يعممها على الجميع ليتبناها كل من يقرأ ، أو يسمع له!.

وقسم آخر : الصورة عندهم واضحة ولا لبس فيها ، ولكنه أجير ! ، أو عميل ! ، أو عدو متربص ! ، ينتظر فرصة الانقضاض للإساءة والتشويه والتجريح ! ، فوجد الحملة المسعورة الآثمة ، فأراد أن يرمي فيها بسهم ! ، أو بكل سهامه!! – خيَّبَهُم الله! – .

وللاختصار أُمثل على ما سبق بالصورة النمطية التي يرسمها أعداؤنا لنا عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” وفقه الله وسدّده ، وأمدَّ في عمره على الطاعة والاستقامة ” ، فهم يحاولون أن يصوروه لأبناء الوطن وللعالم أجمع على أنه طَلّابُ سلطة ومُلْكٍ !! ، وهو على أتمّ الاستعداد أن يضحي بكل شيء! من المبادئ والقيم ، والأعراف المتعارف عليها في الأسرة الحاكمة ! ، كل ذلك من أجل تحقيق طموحه في السلطة! ، والوصول إلى عرش المُلْك!!.

ويندرج تحت هذه الصورة التي أقنعوا أنفسهم بها ، ويحاولوا أن يقنعوا بها الآخرين جزئية خطيرة جداًّ ، فهم يحاولون جاهدين أن يرسموا صورة تتكامل مع الصورة المشار إليها أعلاه كجزئية لا تنفصل عنها ، ألا وهي : أنهم يحاولون أن يقنعوا كل من يقرأ ، أو يسمع لهم بأن كل مبادرات سموه الكريم ورؤيته ، ووثباته الطموحة التي فاجأ بها الجميع ما هي إلا أهداف موصلة لغاية واحدة : هي السلطة والملك وإقصاء الآخرين ، وجمع كل خيوط القوة في يديه!!.

وغايتهم الخبيثة من كل ما سبق هو : إذكاء نار الفتنة والاختلاف بين أبناء الأسرة الحاكمة! ، وهزّ ثقة الشعب في رؤية سمّوه ومبادراته !! ، ومساعيه الطموحة للنهوض بالوطن ، وإعادة هيكلة الدولة ، وتنظيم مؤسساتها بما يحقق قفزة عصرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة ، والنزاهة والأمانة ، واحترام النظام والتقيد به.

وكما سبقت الإشارة فالبعض يفعل كل ذلك ليس قناعة ، ولكن عداوة وكذباً وافتراءً ، إما لأجر! ، وإما لداءِ حسد وبغض امتلأ به قلبه!.

ويبقى واجبنا نحن أبناء الوطن من هذه الحملة المسعورة والآثمة ، فنحن المستهدف الأول بها!!.. فكيف نتصدى لها ؟ ، وما هو اجبنا نحوها ؟.

أولاً: علينا جميعاً أن نوقن بأنها حملة خبيثة ومدعومة من قُوى ودول وأعداء أذهلتهم السياسة السعودية الحكيمة والصارمة ! ، فهم يتداعون لجمع قواهم وتوحيدها ولو في مسألة العداء للسعودية ، التي استهدفت كثيراً ، وتآمر عليها الأعداء كثيراً ، فخابت مساعيهم ، وفشلت مخططاتهم ، فأرادوا أن يحملوا على المملكة حملة واحدة لعلّهم يظفرون ولو ببعض مناهم – خيَّبَهُم الله – .

ثانياً: علينا أن نفخر بالقائد الفذّ ، والعبقري المحنك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وأن ندعو الله له بالتوفيق والسداد ، وأن يجعله سهماً من سهام الحق ، وسيفاً من سيوف الله التي ينصر بها الدين ، ويحقُّ بها الحق ، ويقمع بها الباطل وأهله ، وقد رأينا عبقريته وقدرته وإنجازاته على الصعيد الدولي والداخلي ، وهي وقائع ملموسة مشهودة : فمن هو صاحب رؤية 2030م ؟.

ومن هو قائد عاصفة الحزم ؟ ، التي قصمت ظهر إيران وأذنابها؟.

ومن هو المشرف على عملية إعادة الأمل في اليمن الشقيق ؟ .

ومن هو قائد التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب ؟.

ومن الذي حشر دولة الإرهاب الإيرانية – غير الإسلامية – في زاوية ؟ ، وقالهم بصريح العبارة : لن ننتظر حتى يهاجمونا في أرضنا ، بل سننقل المعركة إلى أرضهم ؟.

ومن الذي أقضَّ مضاجع أذناب إيران في الداخل والخارج ؟! ، وارتعدت منه فرائصهم!.

ومن الذي جعل أمريكا تُغيّر سياستها في المنطقة ، وتتقدم الدول في محاربة إرهاب دولة إيران؟.

ومن الذي يقود حملة التطوير والتنظيم في جميع مؤسسات الدولة؟.

ومن الذي يقود حملة محاربة الفساد بشكل لا سابق له؟!.

وقبل هذا كلّه : من الذي ربّى هذا القائد الفذ ؟! ، واختاره ليقوم بأصعب المهام ! ، وأكثرها تعقيداً ، من أجل النهوض بالوطن ، وتحقيق طموحاته؟!.

أليس هو: خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان ، حكيم العرب! ، وداهية الحكام؟.. أليس الملك سلمان – حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية – هو رجل الدولة الأول ، وهو أحرص الناس على الدولة والوطن والمواطن بلا منازع !..

وأليس هو القائد المخضرم الذي يعرف تفاصيل التفاصيل في كل ما يدور في بلادنا ، وفي غيرها ؟. ولماذا اختار محمد بن سلمان وأعطاه هذه الثقة ؟ ، أليس عن معرفة تامّة ودقيقة ؟ ؛ فهو أعرف الناس به ! ، وأقربهم إليه!.

الجواب : بلى والله ، ويجب علينا أن نكون سيوفاً مصلتة في أيدي ولاة أمرنا – حفظهم الله – فهم والله قادة مخلصون لدينهم ، ومحبون لوطنهم ، وناصحون لرعيتهم ، يجتهدون ويعملون ، والله وحده الموفق والمسدد ، ومن توكل الله كفاه.

وهمسة أخيرة لوسائل الإعلام الممثلة للمملكة والمناصرة لها ، أقول لها : المعركة معركتك! ، والميدان ميدانك! ، والواجب الأكبر عليك! ، فيجب أن تقوم وسائل الإعلام بواجبها دفاعاً عن الدين والوطن ، ورموزه وقادته بكل احترافية ومهنية ، فخادم الحرمين ، وولي عهده ليس لديهما من الوقت ما يردّان به على كل ناعق وكذّاب! ، وليس لديهما من الوقت ما يفندان به كل شبهة ، ويردّان به على كل فرية تقال وتشاع هنا أو هناك ، كما أنهما أجلّ قدراً ، وأعلى مقاماً عن ذلك ، حتى ولو تبنت ذلك وسائل إعلام غربية تبيع قولها ! ، أو عربية أو إقليمية تجاهر بحقدها وعدائها السافر لهذه البلاد وأهلها.

ويجب على وسائل الإعلام المدافعة والمناصرة أن تراعي خصوصية المملكة! ووزنها ! ، وثقلها! ، ومكانتها الدينية ، والإقليمية والدولية ، فلا تنجرُّ إلى المهاترات التي لا تليق! ، ولا ترد على الباطل بباطل! ، ولا تمتهن الكذب ! بحجة أن الخصم يكذب! ، وغير ذلك من الصور التي يستاءُ منها المراقب والمتابع!.

بل الواجب على تلك الوسائل أن تقدم صورة المملكة الحقيقية ، وأنها : بيت العرب ومحضنهم الحقيقي ، وقائدة الأمة الإسلامية وملجأها بعد الله ، وصاحبة الوزن الأكبر في الشرق الأوسط ، والدولة التي يحترمها العالم كلّه لمواقفها الثابتة ، وسياستها الحكيمة ، وصدقها ووفائها بكل تعهداتها والتزاماتها.

فهي دولة الاعتدال الديني بكل ما تعني الكلمة ، والوسطية بكل مظاهرها ، وهي صاحبة السياسة المتزنة والواضحة والواقعية ، وليس كما يصورها أعداؤها الذين لن يضرونا إلا أذى ، وسيرد الله كيدهم في نحورهم.

وهي المحبة للعرب ، والمعتزة بالإسلام وأهله! ، والمُحترِمةُ للعالم أجمع ، بكل أطيافه وأديانه وأجناسه!.. تحمل راية الإسلام ، وتنشر السلام ، وتُحارب الإرهاب ، وتدعو للسلم والأمن والاستقرار.

هذه هي الصورة التي نأمل من وسائل الإعلام أن تبرزها عن وطننا وولاة أمرنا ، وكل مجتمعنا السعودي الأصيل ، ومن شذَّ عن هذا ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( ويد الله مع الجماعة ، ومن شذَ شذَّ إلى النار ) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

نسأل الله أن ينصر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يكبت أعداء الدين والوطن ، ويكفينا شرّ كل ذي شر ، كما نسأله تعالى أن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، وأن يرزقنا شكرها ، وأن يستعملنا بها في طاعته ومرضاته .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

علي بن يحيى بن جابر الفيفي

17ربيع أول 1439هـ.