صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. والصورة النمطية التي يرسمها الأعداءُ له!!
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد :
إن المؤمن الغيور على دينه ، والمحب لوطنه ، والفخور بالصالحين المخلصين من ولاة أمره! ، والسامع المطيع لهم في غير معصية الله تعالى ، ليصاب بالدهشة والذهول من هول الهجمة الإعلامية الآثمة على ولاة الأمر في بلادنا المباركة.. هذه الهجمة التي فاقت الوصف ، وتجاوزت كل الحدود ، وتجردت من كل القيم والمبادئ !.
وما يزيد هذه الحملة قبحاً ودناءة ، وفجوراً في الخصومة ، وتجاوزاً في العداوة ، وتحاملاً مشحوناً بكل أنواع الكذب والافتراء ، وتزوير الحقائق وقلبها !، ولبس الحق بالباطل ! ، وتزيين الباطل وزخرفته!!.. هو أن هذه الحملة المسعورة قد أضحت من أخطر ما يستهدف أبناء المملكة العربية السعودية ، وأبناء الأمة العربية والإسلامية! في نظرتهم للمملكة العربية السعودية ، قيادة ، وعلماء ، وعامة! ، ذلك أن صورة المملكة كانت – وما زالت وستظل – بعون الله وتوفيقه صورة جميلة محبوبة لكل عربي أصيل ، وكل مسلم صادق في إسلامه وحبه وانتمائه.
فما عُرف عن قادة هذه البلاد المباركة إلا التمسك بالدين الحنيف ، والعقيدة الصحيحة ، والشريعة السمحة المعتدلة ، وما عُرف عنهم إلا نصر قضايا الأمة دون أدنى تردد ، ومدّ يد العون لكل عربي ومسلم دون منّة أو أذى. فلم يسجل التاريخ على ولاة أمرنا خيانة للأمة ، أو مجازفة بها في كوارث ومهالك! ، بل كانوا هم القادة الأفذاذ الذين يلجأُ إليهم من احتاج معونة ، أو مشورة ، أو رأياً سديداً ، أو مخرجاً مشرفاً ، فيستقبلونه بالترحاب! ، ويقفون معه وقفة الأخ مع أخيه! ، والشقيق مع شقيقه ، ويرون كل ما يقدمونه للأشقاء والأصدقاء واجباً يحتمه عليهم ما أولاهم الله من نعمة التمكين والقدرة والقبول ، ويشكرون الله على أن جعلهم ملجأً – بعده – لعباده ، وأغناهم عن الحاجة للئام المتنكرين للمعروف وأهله!.
وكذلك علماء المملكة ما عُرف عنهم إلا الصدع بالحق ، والنصيحة للخلق ، والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله تعالى ! ، والزهد في الدنيا ، والبعد عن الشهرة والسمعة والرياء! ، ومن شذَّ عن هذا المنهج فلا يضر إلا نفسه ، وشذوذه لا يدل إلا على ضعف إيمانه! ، وقلّة علمه!.. وواجب العلماء نصحه وبيان الحق له ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وبلاد الحرمين هي مهبط الوحي ، ومنبع الرسالة ، وفيها الحرمين الشريفين ، ومثوى خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ، ومقابر أصحابه رضوان الله عليهم ، وليس فيها مراقد يُعبدُ أصحابها من دون الله ، وليس فيها قباب مشيدة للتعظيم والتبرك والغلو!.
وشباب المملكة الذين لم تُغسل أدمغتهم! ، ولم تُلوَّث أفكارهم!.. هم شباب مهذب مؤدب ، طموح وثَّاب! ، معتدل الفكر ، وسطيّ المنهج ، صافي العقيدة ، سليمة الفطرة.
هذه صورة مجملة ، وهي راسخة في الأذهان عن المملكة أرضاً وإنساناً ، ولاة أمر ، وعلماء ، وعامة!.. فما الذي يجري اليوم لهذه الصورة الجميلة؟؟!.
الجواب : الذي يجري هو استهداف هذه الصورة الجميلة وتشويهها ، ومحاولة رسم صورة أخرى مغايرة لها ! ، ليرانا العالم ، ونرى بعضنا بعضاً بتلك الصورة المرسومة البشعة!!.
وأعداؤنا الذين تقاطعت مصالحهم الضيقة في النيل من المملكة وتشويه صورتها على قسمين :
الأول : وهو القسم الأكبر منهم ، عنده صورة نمطية عن المملكة وولاة الأمر فيها ، وهذه الصورة النمطية التي في ذهنه يريد أن يعممها على الجميع ليتبناها كل من يقرأ ، أو يسمع له!.
وقسم آخر : الصورة عندهم واضحة ولا لبس فيها ، ولكنه أجير ! ، أو عميل ! ، أو عدو متربص ! ، ينتظر فرصة الانقضاض للإساءة والتشويه والتجريح ! ، فوجد الحملة المسعورة الآثمة ، فأراد أن يرمي فيها بسهم ! ، أو بكل سهامه!! – خيَّبَهُم الله! – .
وللاختصار أُمثل على ما سبق بالصورة النمطية التي يرسمها أعداؤنا لنا عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” وفقه الله وسدّده ، وأمدَّ في عمره على الطاعة والاستقامة ” ، فهم يحاولون أن يصوروه لأبناء الوطن وللعالم أجمع على أنه طَلّابُ سلطة ومُلْكٍ !! ، وهو على أتمّ الاستعداد أن يضحي بكل شيء! من المبادئ والقيم ، والأعراف المتعارف عليها في الأسرة الحاكمة ! ، كل ذلك من أجل تحقيق طموحه في السلطة! ، والوصول إلى عرش المُلْك!!.
ويندرج تحت هذه الصورة التي أقنعوا أنفسهم بها ، ويحاولوا أن يقنعوا بها الآخرين جزئية خطيرة جداًّ ، فهم يحاولون جاهدين أن يرسموا صورة تتكامل مع الصورة المشار إليها أعلاه كجزئية لا تنفصل عنها ، ألا وهي : أنهم يحاولون أن يقنعوا كل من يقرأ ، أو يسمع لهم بأن كل مبادرات سموه الكريم ورؤيته ، ووثباته الطموحة التي فاجأ بها الجميع ما هي إلا أهداف موصلة لغاية واحدة : هي السلطة والملك وإقصاء الآخرين ، وجمع كل خيوط القوة في يديه!!.
وغايتهم الخبيثة من كل ما سبق هو : إذكاء نار الفتنة والاختلاف بين أبناء الأسرة الحاكمة! ، وهزّ ثقة الشعب في رؤية سمّوه ومبادراته !! ، ومساعيه الطموحة للنهوض بالوطن ، وإعادة هيكلة الدولة ، وتنظيم مؤسساتها بما يحقق قفزة عصرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة ، والنزاهة والأمانة ، واحترام النظام والتقيد به.
وكما سبقت الإشارة فالبعض يفعل كل ذلك ليس قناعة ، ولكن عداوة وكذباً وافتراءً ، إما لأجر! ، وإما لداءِ حسد وبغض امتلأ به قلبه!.
ويبقى واجبنا نحن أبناء الوطن من هذه الحملة المسعورة والآثمة ، فنحن المستهدف الأول بها!!.. فكيف نتصدى لها ؟ ، وما هو اجبنا نحوها ؟.
أولاً: علينا جميعاً أن نوقن بأنها حملة خبيثة ومدعومة من قُوى ودول وأعداء أذهلتهم السياسة السعودية الحكيمة والصارمة ! ، فهم يتداعون لجمع قواهم وتوحيدها ولو في مسألة العداء للسعودية ، التي استهدفت كثيراً ، وتآمر عليها الأعداء كثيراً ، فخابت مساعيهم ، وفشلت مخططاتهم ، فأرادوا أن يحملوا على المملكة حملة واحدة لعلّهم يظفرون ولو ببعض مناهم – خيَّبَهُم الله – .
ثانياً: علينا أن نفخر بالقائد الفذّ ، والعبقري المحنك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وأن ندعو الله له بالتوفيق والسداد ، وأن يجعله سهماً من سهام الحق ، وسيفاً من سيوف الله التي ينصر بها الدين ، ويحقُّ بها الحق ، ويقمع بها الباطل وأهله ، وقد رأينا عبقريته وقدرته وإنجازاته على الصعيد الدولي والداخلي ، وهي وقائع ملموسة مشهودة : فمن هو صاحب رؤية 2030م ؟.
ومن هو قائد عاصفة الحزم ؟ ، التي قصمت ظهر إيران وأذنابها؟.
ومن هو المشرف على عملية إعادة الأمل في اليمن الشقيق ؟ .
ومن هو قائد التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب ؟.
ومن الذي حشر دولة الإرهاب الإيرانية – غير الإسلامية – في زاوية ؟ ، وقالهم بصريح العبارة : لن ننتظر حتى يهاجمونا في أرضنا ، بل سننقل المعركة إلى أرضهم ؟.
ومن الذي أقضَّ مضاجع أذناب إيران في الداخل والخارج ؟! ، وارتعدت منه فرائصهم!.
ومن الذي جعل أمريكا تُغيّر سياستها في المنطقة ، وتتقدم الدول في محاربة إرهاب دولة إيران؟.
ومن الذي يقود حملة التطوير والتنظيم في جميع مؤسسات الدولة؟.
ومن الذي يقود حملة محاربة الفساد بشكل لا سابق له؟!.
وقبل هذا كلّه : من الذي ربّى هذا القائد الفذ ؟! ، واختاره ليقوم بأصعب المهام ! ، وأكثرها تعقيداً ، من أجل النهوض بالوطن ، وتحقيق طموحاته؟!.
أليس هو: خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان ، حكيم العرب! ، وداهية الحكام؟.. أليس الملك سلمان – حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية – هو رجل الدولة الأول ، وهو أحرص الناس على الدولة والوطن والمواطن بلا منازع !..
وأليس هو القائد المخضرم الذي يعرف تفاصيل التفاصيل في كل ما يدور في بلادنا ، وفي غيرها ؟. ولماذا اختار محمد بن سلمان وأعطاه هذه الثقة ؟ ، أليس عن معرفة تامّة ودقيقة ؟ ؛ فهو أعرف الناس به ! ، وأقربهم إليه!.
الجواب : بلى والله ، ويجب علينا أن نكون سيوفاً مصلتة في أيدي ولاة أمرنا – حفظهم الله – فهم والله قادة مخلصون لدينهم ، ومحبون لوطنهم ، وناصحون لرعيتهم ، يجتهدون ويعملون ، والله وحده الموفق والمسدد ، ومن توكل الله كفاه.
وهمسة أخيرة لوسائل الإعلام الممثلة للمملكة والمناصرة لها ، أقول لها : المعركة معركتك! ، والميدان ميدانك! ، والواجب الأكبر عليك! ، فيجب أن تقوم وسائل الإعلام بواجبها دفاعاً عن الدين والوطن ، ورموزه وقادته بكل احترافية ومهنية ، فخادم الحرمين ، وولي عهده ليس لديهما من الوقت ما يردّان به على كل ناعق وكذّاب! ، وليس لديهما من الوقت ما يفندان به كل شبهة ، ويردّان به على كل فرية تقال وتشاع هنا أو هناك ، كما أنهما أجلّ قدراً ، وأعلى مقاماً عن ذلك ، حتى ولو تبنت ذلك وسائل إعلام غربية تبيع قولها ! ، أو عربية أو إقليمية تجاهر بحقدها وعدائها السافر لهذه البلاد وأهلها.
ويجب على وسائل الإعلام المدافعة والمناصرة أن تراعي خصوصية المملكة! ووزنها ! ، وثقلها! ، ومكانتها الدينية ، والإقليمية والدولية ، فلا تنجرُّ إلى المهاترات التي لا تليق! ، ولا ترد على الباطل بباطل! ، ولا تمتهن الكذب ! بحجة أن الخصم يكذب! ، وغير ذلك من الصور التي يستاءُ منها المراقب والمتابع!.
بل الواجب على تلك الوسائل أن تقدم صورة المملكة الحقيقية ، وأنها : بيت العرب ومحضنهم الحقيقي ، وقائدة الأمة الإسلامية وملجأها بعد الله ، وصاحبة الوزن الأكبر في الشرق الأوسط ، والدولة التي يحترمها العالم كلّه لمواقفها الثابتة ، وسياستها الحكيمة ، وصدقها ووفائها بكل تعهداتها والتزاماتها.
فهي دولة الاعتدال الديني بكل ما تعني الكلمة ، والوسطية بكل مظاهرها ، وهي صاحبة السياسة المتزنة والواضحة والواقعية ، وليس كما يصورها أعداؤها الذين لن يضرونا إلا أذى ، وسيرد الله كيدهم في نحورهم.
وهي المحبة للعرب ، والمعتزة بالإسلام وأهله! ، والمُحترِمةُ للعالم أجمع ، بكل أطيافه وأديانه وأجناسه!.. تحمل راية الإسلام ، وتنشر السلام ، وتُحارب الإرهاب ، وتدعو للسلم والأمن والاستقرار.
هذه هي الصورة التي نأمل من وسائل الإعلام أن تبرزها عن وطننا وولاة أمرنا ، وكل مجتمعنا السعودي الأصيل ، ومن شذَّ عن هذا ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( ويد الله مع الجماعة ، ومن شذَ شذَّ إلى النار ) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نسأل الله أن ينصر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يكبت أعداء الدين والوطن ، ويكفينا شرّ كل ذي شر ، كما نسأله تعالى أن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة ، وأن يرزقنا شكرها ، وأن يستعملنا بها في طاعته ومرضاته .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
علي بن يحيى بن جابر الفيفي
17ربيع أول 1439هـ.
بارك الله فيكم وصح لسانك وسلمت يمينك يادكتورنا الغالي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
تحياتي لك ولمن يشاهد رائع كعادتك.