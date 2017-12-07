الثويعي ينتقل إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى : سلمان مسعود محمد الثويعي الفيفي هذا اليوم الخميس وسوف تكون الصلاة عليه غدا بعد صلاة الجمعة في جامع المروة والدفن في سوادة .
نسأل الله أن يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون .
انتقل إلى رحمة الله تعالى : سلمان مسعود محمد الثويعي الفيفي هذا اليوم الخميس وسوف تكون الصلاة عليه غدا بعد صلاة الجمعة في جامع المروة والدفن في سوادة .
نسأل الله أن يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون .
الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
نسأل الله عزوجل أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ويرحم جميع موتى المسلمين .
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وأحسن الله عزاء أهله وألهمهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون