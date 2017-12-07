الثويعي ينتقل إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى : سلمان مسعود محمد الثويعي الفيفي هذا اليوم الخميس وسوف تكون الصلاة عليه غدا بعد صلاة الجمعة في جامع المروة والدفن في سوادة .

نسأل الله أن يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون .