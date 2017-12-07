الثويعي ينتقل إلى رحمة الله | فيفاء أون لاين
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

الثويعي ينتقل إلى رحمة الله

الثويعي ينتقل إلى رحمة الله
فيفاء - فيفاء أون لاين

انتقل إلى رحمة الله تعالى : سلمان مسعود محمد الثويعي الفيفي هذا اليوم الخميس وسوف تكون الصلاة عليه غدا بعد صلاة الجمعة في جامع المروة والدفن في سوادة .

نسأل الله أن يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون .

شاهد ايضا

التعليقات (٣) اضف تعليق

  1. ٣
    ابو ريان الثويعي

    الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

    اضافة رد
  2. ٢
    يحيى المشنوي

    إنا لله وإنا إليه راجعون
    نسأل الله عزوجل أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ويرحم جميع موتى المسلمين .

    اضافة رد
  3. ١
    زائر

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته وأحسن الله عزاء أهله وألهمهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*