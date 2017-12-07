وفاة نجل الشاعر:سلمان قاسم الحكمي الفيفي في حادث سيارة

انتقل إلى رحمة الله تعالى نجل الشاعر سلمان قاسم الحكمي الفيفي الأكبر الشاب/ سامي هذا اليوم الخميس على أثر حادث انقلاب سيارته على طريق الرياض الطايف .
نسأل الله أن يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون .
طاقم فيفاء أون لاين يتقدمون بأحر التعازي والمواساة للشاعر سلمان قاسم وأسرته ، سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان .
ملاحظة ..
سيتم لاحقا تحديد وقت الصلاة عليه .. حيث يجري حاليا استلام جثته رحمه الله من مستشفى الخاصرة .
لله ما أخذ ولله ما أعطى.
اللهم اغفر له، وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وتقبله اللهم في الصالحين.
اللهم احسن عزاء اهله وصبرهم على مصابهم .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم
( يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي)
{ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون } .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بقلوب ملؤها الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الشاب سامي سلمان قاسم الحكمي الفيفي
لذا أتقدم بخالص العزاءوعظيم المواساة. إلى والده الأخ سلمان قاسم وجميع ابناءكم واخوانكم واسركم وقبيلة الحكميّن في هذا المصاب الجلل .وإننا نشاطركم الأحزان على فقيدكم سائلين الباري عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنـاته ويلهمكم جميعــاً الصبر والسلوان ، وأن لا يريكم أي مكروه ، رافعين الأكف إلى الله تعالى بالدعاء بان يرحمه ويعلي درجاته وان يجازيه بالاحسان احسانآ وبالسيئات عفوآ وغفرانآ وان لايحرمكم أجر الصبر والاحتساب . انالله وانا اليه راجعون.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مع خالص تعازينا لكم.
اخوكم/ علي محمد المدري الفيفي
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويصبر أهله
إنا لله وإنا إليه راجعون
نسأل الله عزوجل أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ويرحم جميع موتى المسلمين .
نسأل الله له الرحمه والمغفرة وأن يعوض أهله خيراً ويربط على قلوبهم.
عليه رحمة الله
رحم الله المتوفي تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه
واخلص التعازي والمواساة للاخ سلمان قاسم
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وأحسن الله عزاء أهله وألهمهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر وإنا لله وإنا إليه راجعون
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم..انى لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويبته عند السؤال ويصبر اهله ويلهمهم الصبر والسلوان