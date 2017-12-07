وفاة نجل الشاعر:سلمان قاسم الحكمي الفيفي في حادث سيارة

انتقل إلى رحمة الله تعالى نجل الشاعر سلمان قاسم الحكمي الفيفي الأكبر الشاب/ سامي هذا اليوم الخميس على أثر حادث انقلاب سيارته على طريق الرياض الطايف .

نسأل الله أن يرحمه برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون .

طاقم فيفاء أون لاين يتقدمون بأحر التعازي والمواساة للشاعر سلمان قاسم وأسرته ، سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان .

ملاحظة ..

سيتم لاحقا تحديد وقت الصلاة عليه .. حيث يجري حاليا استلام جثته رحمه الله من مستشفى الخاصرة .