بالصور ..منسوبو الرعاية الصحية الأولية بفيفاء يودعون مديرهم 

بكل حب ووفاء احتفى منسوبو الرعاية الصحية الأولية بقطاع فيفاء ومراكزها الصحية ومنسوبو مركز مكافحة نواقل المرض بالعيدابي بتقاعد مديرالقطاع الأستاذ هادي بن مسعود الفيفي بعد خدمة عملية زادت عن ثلاثة عقود .

ورعى حفل التكريم محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي وبحضور محافظ العيدابي الأستاذ حسن الحازمي وشيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ علي بن حسن الفيفي وشيخ شمل قبائل بلغازي الشيخ علي بن حسن الغزواني ومساعد المدير العام للصحة العامة بصحة جازان الدكتور يحيى بن ابراهيم حميران وحضور جمع غفير من الزملاء منسوبي صحة جازان والمراكز الصحية والمشايخ والأعيان والضيوف الكرام .

حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة ألقى فيها المحتفى به كلمه طرز فيها أجمل الذكريات والحب والوفاء لزملائه خلال مسيرته العملية مقدما لهم الشكر والتقدير والاعتذار ومودعهم بكل حب واحترام .

ثم قام الحضور بتقديم الهدايا والدروع التذكارية للمحتفى به متمنين له حياة سعيدة بعد التقاعد .

ثم بعدها تناول الجميع مأدبة الغداء المعدة بهذه المناسبة .