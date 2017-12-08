لماذا فشل صالح

سبق وان ذكرت في مقال سابق في بداية عاصفة الحزم قي تحليل على حلقات باسم ( القصة في صنعاء ) أنه عند ما تحالف صالح والحوثي كان لكل منهما مخطط يسعى لتحقيقه

مخطط صالح :

فصالح الراقص على رؤوس الثعابين كان يريد توريث ابنه احمد ، وقد كان يثق في شعبيته وولاء القبائل له ، وأنه بدعوة واحدة يستطيع إخراج الشعب اليمني لنصرته وكان يعتقد أنه خلال نصف ساعة سيقضي على الحوثيين الذين شتتهم بين المعسكرات بحيث اذا قرر القضاء عليهم فسوف يخرج على اليمنيين بخطاب ناري ثم يقضي عليهم

وكان يخطط لاستخدامهم كسلم لضرب الاصلاحيين بزعامة علي محسن والفرقة والقضاء عليهم وحتى يركب موجة الشيعة والسنة ، ويركب موجة محاربة الإخوان ، في حين يكون هو خلف الكواليس .

مخطط الحوثي:

أما الحوثيين فقد كانو يعلمون أن صالح سيغدر بهم في أي وقت ولكنهم وكحركة عقائدية تملك تمويل من إيران وربما من قطر فهم يثقون في قدرات كوادرهم على كسب أتباع صالح سواء بالترغيب أو الترهيب ، ومسألة اقناع البسطاء بوهم الحرب على أمريكا واسرائيل والشعار معتقدين أن هذا سيفيدهم في كسب المتعاطفين

أسباب الفشل :

السبب. الأول :

التمديد لهادي رئيساً جعل صالح يستعجل في التحالف مع الحوثيين والتحرك نحو صنعاء ودك المعارضين

السبب الثاني

عاصفة الحزم التي فاجأت الجميع

وفشل صالح في إقناع المملكة بحسن نيته

فنجاح عاصفة الحزم افقده الدعم السعودي الذي كان يعول عليه وتسببت في أيقاف الإمدادات عليه بعد الحصار

في حين نجح الحوثي وكوادره الدعوية خاصة في البيئة الزيدية في صنعاء وما حولها لوجود قضية استغلوها ( سموها العدوان السعودي امريكي)

السبب الثالث :

ثقته الزائدة في شعبيته وتحكمه بمقاليد الامور

فإن صالح ضل إلى اللحظة الأخيرة يثق في خطته ولا يعلم أن الحوثي قد توغل في أتباعه ونجح نجاح كبيراً في اختراقهم

السبب الرابع :

الجوع والفقر الذي كان صالح أحد اسبابه

فقد كان غالب الشعب فقير لا يملك ما يجعله يلبي ندا ء صالح

السبب الخامس :

استعجال صالح بسبب الانتقادات والضغوطات من كوادر حزبه المخلصين له بسبب ممارسات الحوثيين معهم .

السبب السادس :

فقده لولاء القبائل الذين اشتراهم الحوثي أو ارهبهم وطاردهم

وبدأت صدمة اليمنيين في صالح بتاريخ ٢٤/ ٨ ،حيث دعا صالح لحشد كبير في ميدان السبيعين وقد خرجت الحشود من كل مكان معتقدين أن هذا هوم يوم الحسم الموعود مع الحوثيين ووقفت ساعات طوال بدون أكل ولا ماء، وكانت خطبته باهتة ، وبعد انتهاء الحشد تركهم وذهب وبعضهم انقطعت به السبل في صنعاء بدون مراكب يعودون بها وبدون قيمة الأكل فهم بدون رواتب لأكثر من سنتين وقد كانو يعتقدون ان هذا اليوم هو اليوم الذي سينقلب فيه صالح على الحوثيين ، إلا انهم تلقو الإذلال من الحوثيين .

وعندما دعا اتباعه للتمرد على الحوثيين لقي تجاوب ضعيف بسبب الفقر والجوع والإحباط

أما الحوثيون فقد قررو التخلص من صالح بعد معرفتهم بخيانته لهم، وقد كانو مستعدين لهذا اليوم من أول يوم تحالفو فيه معه فاخروجو معدات ثقيلة وجاءهم دعم من شمال صعدة واستبسلوا في القتال حتى قضو عليه وعلى من معه

وأما التحالف فليس عندهم ما يقولوه لصالح في هذه اللحظة المتأخرة إلا قول ما قال الله لفرعون عندما أعلن التوبة وهو يغرق : آ الآن ؟