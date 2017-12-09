محافظ هروب يتفقد الطرق والخدمات بمركز حجن

بتوجيه من أمير منطقة جازان ونائبه قام محافظ هروب الأستاذ احمد الفيفي بتفقد الطرق والخدمات في مركز حجن التابع لمحافظة هروب حيث اجتمع برئيس مركز حجن حسن بن يحي الهروب ومدير فرقة هروب على الذيبي وشيخ بني مشيخ سلمان المشيخي وبعض أعيان المركز بحضور مشرف الطرق المكلف حردان المالكي والمهندسين التابعين للشركه المكلفه بصيانة وفتح الطرق بمركز حجن وقرائها وقد ناقش معهم محافظ هروب كل الطرق التي تحتاج للصيانه وكذلك الحلول لوضع الأودية وقت هطول الامطار وجريان السيول واقتراح بعض التعديلات الضرورية لحل هذه المشكلة.

بعدها تم زيارة جبل المعادي والاطلاع على كل طرقها بما فيها الطرق الفرعية التى تخدم منازل المواطنين والتقى محافظ هروب بالمواطنين والمشايخ والاعيان في قمة جبل المعادي الذي يرتفع حوالي ٧٥٠٠ قدم عن سطح البحر

وذكر ان هذه الزياره تاتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان للوقوف على وضع الطرق بعد هطول الامطار الاخيره ومتابعة فتح وصيانة الطرق وتلمس احتياجات الاهالي والخدمات المقدمه لهم

وذكر الاستاذ حردان المالكي المشرف على الشركه التي تقوم بالصيانه حاليا أن مدير عام ادارة الطرق بجازان المهندس محمد الحازمي وجهنا باستجار معدات ومباشرة العمل فورا في مركز حجن لحين وصول معدات الشركه المتعهده بصيانة الطرق في هروب ومراكزها وقد باشرنا العمل من اسبوع وتم فتح معظم الخطوط والان يتم مسح وتوسعة طريق جبل المعادي وبعدها طريق الهيله والطرق الفرعيه انشالله وسوف يتم الانتقال لباقي الطرق بالمحافظه وقرائها