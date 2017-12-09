دائماً ينادون بتحرير فلسطين وموت أمريكا وإسرائيل ، وهم من دعى الناس لثورات في العالم العربي وتغير الحكام ودعوا الى الربيع العربي وبسببهم قتل وتشرد الكثير ودمرت الاوطان .

فهل تحررت فلسطين وانتهت أمريكا وإسرائيل ؟

ان قرار ترامب ليس قرار رئيس فقط بل هو قرار وإرادة للكونجرس الامريكي منذ زمن طويل لم يستطيع اي رئيس قبل ترامب تفعيله فلماذا استطع ترامب تفعليه ومن أعطاه الفرصة الذهبية لاعتراف ب القدس عاصمة اسرائيل

ان الفضل يعود لاصحاب الشعارات والداعين والداعمين لثورات والربيع العربي

انظروا لحالنا

دول الخليج مختلفة ومتقاطعة

مصر منهكة وضعيفة وتعاني

وتركيا على خلاف مع الدول العربية

واليمن على صفيح ساخن

وسوريا مدمرة مشردين اَهلها

والعراق يشكوا من الطائفية

وليبيا نزاعات وحروب

وتونس لم تقم له قائمة

والصومال يئن من الحروب والجوع

ومع ذلك مازال الكثير يستمع لاصحاب الشعارات ونلاحظ هناك محاولات لأشغال الناس واشعال النار وزيادة الطين بله من اصحاب الشعارات بدلاً من إيجاد حلول فعليه .

متى نفهم ما يحاك لنا وحولنا ؟

ان الفرقة والنزاعات والصراعات والثورات التى دعى لها اصحاب الشعارات ليس وراءها الى الخراب والدمار والفرقة وضعف اقتصادنا وقوتنا وتخلفنا

يجب علينا الترابط والتواصل والاخوة بين الدول العربية والتغلب على الخلافات وان نعد لهم ماستطعنا من قوة

ولاحظوا انه عندما كان هناك رؤساء عرب ودول مستقرة قوية لها علاقات مع بعضها رغم وجود خلافات لم تسطيع أمريكا ولا غيرها بالاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل

يجب ان نقف صفاً وحداً مع حكومتنا وان نفهم ان مثل هذه الأزمات ان هناك من ورائها من اصحاب الشعارات الذين يريدون عودة الربيع العربي حتى نتفرق اكثر ونضعف ونخسر اكثر من خسارتنا الان ويكسب اعدائنا

متى نفهم اصحاب الشعارات ونعرف انهم لم يجلبوا لنا الى الخراب والدمار