بالصور:حفل تكريم الدكتور/سلمان الفيفي | فيفاء أون لاين
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراة من جامعة مينيسوتا

بالصور:حفل تكريم الدكتور/سلمان الفيفي

بالصور:حفل تكريم الدكتور/سلمان الفيفي
عبد الرحمن سليمان الحربي ـ الخبر

أقيم مساء أمس حفل تكريم الدكتور / سلمان ساري العمري الفيفي بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراة من جامعة مينيسوتا
تخصص ( هندسة الطيران والفضاء ) وذلك بفندق الميريديان بالخبر .

حضر الجفل جمع كبير من ابناء فيفاء بالمنطقة الشرقية .

طاقم صحيفة فيفاء يتقدمون بخالص التهاني والتبريكات للدكتور وأسرته خاصة وللوطن عامة .متمنين له التوفيق في حياته العملية والعلمية .

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    ابو إياد

    ماشاء الله تبارك الله
    يستاهل سعادة الدكتور سلمان
    شخص متميز منذ طفولته ..
    اسأل الله لك التوفيق والسداد يا أبا هشام

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  2. ١
    زائر

    ماشاءالله .. بالتوفيق يارب .. أنت فخر لنا كلنا .. تستاهل ومنها للاعلى يارب ..

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