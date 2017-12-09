بالصور:حفل تكريم الدكتور/سلمان الفيفي

أقيم مساء أمس حفل تكريم الدكتور / سلمان ساري العمري الفيفي بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراة من جامعة مينيسوتا
تخصص ( هندسة الطيران والفضاء ) وذلك بفندق الميريديان بالخبر .
حضر الجفل جمع كبير من ابناء فيفاء بالمنطقة الشرقية .
طاقم صحيفة فيفاء يتقدمون بخالص التهاني والتبريكات للدكتور وأسرته خاصة وللوطن عامة .متمنين له التوفيق في حياته العملية والعلمية .
ماشاء الله تبارك الله
يستاهل سعادة الدكتور سلمان
شخص متميز منذ طفولته ..
اسأل الله لك التوفيق والسداد يا أبا هشام
ماشاءالله .. بالتوفيق يارب .. أنت فخر لنا كلنا .. تستاهل ومنها للاعلى يارب ..