افتتاح معرض فعاليات التوعية بمرض الإيدز بفيفاء

ضمن فعاليات التوعية عن مرض الايدز وبمناسبة اليوم العالمي للإيدز وبرعاية مدير شئون المراكز بالقطاع الشرقي / فيفاء الأستاذ ىمحمد يحيى الفيفي وبحضور مدير مكتب التعليم بفيفاء الأستاذ يحيى علي الفيفي , تم افتتاح معرض اليوم العالمي للتوعية بمرض الايدز بمركز الرعاية الصحية بمروح تحت عنوان ( صحتي هي حق من حقوقي) ، حيث قص مدير القطاع برفقة مدير مكتب التعليم الشريط إيذانا بانطلاق فعاليات المعرض ثم تجول الحضور داخل المعرض واستمعوا لشرح مفصل عن المعرض وما يحتويه من مجسمات ولوحات ونشرات توعويه.

كما تم التنسيق مع مدير مكتب التعليم في فيفاء لحث المدارس على ضرورة زيارة هذا المعرض بشكل مجدول وغيره من المعارض القادمة لكي تتم الفائدة القصوى من هذا المجهود المميز.

وفي ختام الافتتاح شكر مدير القطاع فريق العمل بالمركز والذي قام بالمشاركة الفاعلة والمحهود الكبير لإخراج هذا المعرض بالوجه المطلوب متمنيا الصحة والسلامة للجميع وداعيا جميع المواطنين لزيارة المعرض الذي سيستمر لمدة أسبوع.