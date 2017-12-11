الدوسري يكرم عضو لجنة جائزة التميز بالطوال “إبراهيم عواف “

كرم محافظ الطوال : رزاح بن حبيش الدوسري عضو لجنة جائزة التميز بمحافظة الطوال في دورتها الثانية لعام 1439المنبثقة من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة

الأستاذ : إبراهيم عبدالله عواف عضو لجنة جائزة التميز نظير جهوده المبذولة والاجتماعات المتواصلة والإعداد والتجهيز المتواصل مع اللجنة حتى حفل تسليم الفائزين والنجاح المتواصل الذي تحقق لهذه الجائزة في عامها الثاني و التي تعتبر الأولى على مستوى محافظات المملكة العربية السعودية استمرارية كجائزة محافظة للتميز

بحضور قاضي محكمة الاستئناف بجازان الشيخ : علي بن شيبان العامري

ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد القنفذي

ومشائخ شمل ومشائخ وعرائف قرى ومركز محافظة الطوال و مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية

من جانبه عبر عضو لجنة جائزة التميز بمحافظة الطوال الأستاذ : إبراهيم عبدالله عواف عن شكره وتقديره لولاة الأمر على مايجده المواطن في هذا الوطن المعطاء من أمن وأمان ورفاهية ورغد في العيش انعكس على تميزه وتفانيه لخدمة هذا الوطن الغالي الشامخ والدفاع عنه بكل مايملك وأضاف ومهما بذل المواطن خدمة لهذا الوطن يجد نفسه عاجزا عن ذلك كما وجه شكره لمحافظ الطوال ورئيس لجنة التنمية بالطوال العلوي ورئيس لجنة التميز بمحافظة الطوال القاسمي على هذا التكريم والتقدير. وسأل الله العون والسداد والتوفيق