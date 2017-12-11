بلدية فيفاء تشارك في الحملة الوطنية لتمكين المرأة | فيفاء أون لاين
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

بلدية فيفاء تشارك في الحملة الوطنية لتمكين المرأة

بلدية فيفاء تشارك في الحملة الوطنية لتمكين المرأة
فيفاء - فيفاء أون لاين

شاركت  بلدية محافظة فيفاء في الحملة الوطنية للوقاية من العنف ضد المرأة التي أطلقها مؤخرا برنامج الأمان الأسري الوطني بعنوان تمكين المرأة .. تمكين للمجتمع .

حيث قامت البلدية بعمل لوحات توعوية للوقاية من العنف ضد المرأة عبر الوسائل الإعلانية المتاحة.

وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراكها بأهمية توعية المجتمع وامتدادا لمبادراتها لدعم جميع الجهود الوطنية والإسهام في إنجاح الحملة وتماشيا مع رؤية 2030 .

 

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التعليقات (٣) اضف تعليق

  1. ٣
    ابو نواف

    هذا لوحه اذا وصلت 500 ريال نبغى المشاريع الا كلفت الدوله ملايين وين راحت والله طرق افقر دوله صارت افضل منا نبغى المشاريع الا يستفيد المواطن منها سواء ذكر او انثى

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  2. ٢
    زاير

    البلديه لوجعلة قيمت هذه اللوحاة على خرمه في خط قرضه الذي يروح للذبوب كان إنتها عنف الطيريق

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  3. ١
    زاير

    الحمد لله لايوجد عنف نحتاااااج وظائف في المحافظة لايوجد لهن وظائف ولا يعملن وحتى خريجاات كليه وبنات الثانويه ايضا يحتجن وظائف الوحات هذه لا نحتاج لها وهي خسارة ونعتبره تبذير …

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