بلدية فيفاء تشارك في الحملة الوطنية لتمكين المرأة

شاركت بلدية محافظة فيفاء في الحملة الوطنية للوقاية من العنف ضد المرأة التي أطلقها مؤخرا برنامج الأمان الأسري الوطني بعنوان تمكين المرأة .. تمكين للمجتمع .

حيث قامت البلدية بعمل لوحات توعوية للوقاية من العنف ضد المرأة عبر الوسائل الإعلانية المتاحة.

وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراكها بأهمية توعية المجتمع وامتدادا لمبادراتها لدعم جميع الجهود الوطنية والإسهام في إنجاح الحملة وتماشيا مع رؤية 2030 .