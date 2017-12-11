بلدية فيفاء تشارك في الحملة الوطنية لتمكين المرأة

شاركت بلدية محافظة فيفاء في الحملة الوطنية للوقاية من العنف ضد المرأة التي أطلقها مؤخرا برنامج الأمان الأسري الوطني بعنوان تمكين المرأة .. تمكين للمجتمع .
حيث قامت البلدية بعمل لوحات توعوية للوقاية من العنف ضد المرأة عبر الوسائل الإعلانية المتاحة.
وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراكها بأهمية توعية المجتمع وامتدادا لمبادراتها لدعم جميع الجهود الوطنية والإسهام في إنجاح الحملة وتماشيا مع رؤية 2030 .
هذا لوحه اذا وصلت 500 ريال نبغى المشاريع الا كلفت الدوله ملايين وين راحت والله طرق افقر دوله صارت افضل منا نبغى المشاريع الا يستفيد المواطن منها سواء ذكر او انثى
البلديه لوجعلة قيمت هذه اللوحاة على خرمه في خط قرضه الذي يروح للذبوب كان إنتها عنف الطيريق
الحمد لله لايوجد عنف نحتاااااج وظائف في المحافظة لايوجد لهن وظائف ولا يعملن وحتى خريجاات كليه وبنات الثانويه ايضا يحتجن وظائف الوحات هذه لا نحتاج لها وهي خسارة ونعتبره تبذير …