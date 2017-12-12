“المرور”: تغليظ العقوبات قريباً

أكد العميد البسامي أن الإدارة العامة للمرور تعكف على إعادة صياغة نظام المرور، بحيث يتضمن تغليظ العقوبات المؤثرة على السلامة العامة، لافتاً إلى أنه في حال الانتهاء من النظام الجديد سيتم رفعه للجهات التشريعية تمهيداً للبدء بتنفيذه في القرب العاجل.

وأضاف، على هامش ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” بالمنطقة الشرقية، أن الأنظمة المرورية ستطبَّق على النساء والرجال على حد سواء.

وأشار إلى أن المرور ينسق مع الجهات المختصة لرفع السرعات داخل المدن بما يحاكي الواقع، حيث إن الحد الأدنى للضبط المروري 80 كلم / الساعة.