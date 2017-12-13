“وفاة الفيفي” بمستشفى الملك فهد “بخميس مشيط” | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

“وفاة الفيفي” بمستشفى الملك فهد “بخميس مشيط”

“وفاة الفيفي” بمستشفى الملك فهد “بخميس مشيط”
سعود الفيفي ـ خميس مشيط

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة إنتقل إلى رحمة الله عصر اليوم الأربعاء الموافق 1439/3/25ھ ، حسن بن يحيى مريع الفيفي إثر مرض الم به وذلك في المستشفى الملك فهد العسكري بخميس مشيط ، وقد تقررت الصلاة علية رحمه الله ، عصر يوم غدا الخميس الموافق 1439/3/26ھ في مسجد العمري بحي شباعة ، وسيكون الدفن باذن الله تعالى في مقبرة مصلوم الواقعة بحي شباعة .. رحمه الله واسكنه فسيح جناته .

صحيفة “فيفاء اون لاين” تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة المتوفي إنا لله وإنا إليه راجعون.

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    محمد مطله

    اللهم أرحمه وعفي عنه واغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة

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  2. ١
    زائر علي هادي يزيد الحكمي تبوك

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته اخلص التعاوي والمواساة لكافة اسرته

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