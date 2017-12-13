“وفاة الفيفي” بمستشفى الملك فهد “بخميس مشيط”

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة إنتقل إلى رحمة الله عصر اليوم الأربعاء الموافق 1439/3/25ھ ، حسن بن يحيى مريع الفيفي إثر مرض الم به وذلك في المستشفى الملك فهد العسكري بخميس مشيط ، وقد تقررت الصلاة علية رحمه الله ، عصر يوم غدا الخميس الموافق 1439/3/26ھ في مسجد العمري بحي شباعة ، وسيكون الدفن باذن الله تعالى في مقبرة مصلوم الواقعة بحي شباعة .. رحمه الله واسكنه فسيح جناته .

صحيفة “فيفاء اون لاين” تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة المتوفي إنا لله وإنا إليه راجعون.