“وفاة الفيفي” بمستشفى الملك فهد “بخميس مشيط”

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة إنتقل إلى رحمة الله عصر اليوم الأربعاء الموافق 1439/3/25ھ ، حسن بن يحيى مريع الفيفي إثر مرض الم به وذلك في المستشفى الملك فهد العسكري بخميس مشيط ، وقد تقررت الصلاة علية رحمه الله ، عصر يوم غدا الخميس الموافق 1439/3/26ھ في مسجد العمري بحي شباعة ، وسيكون الدفن باذن الله تعالى في مقبرة مصلوم الواقعة بحي شباعة .. رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
صحيفة “فيفاء اون لاين” تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة المتوفي إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم أرحمه وعفي عنه واغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
رحمه الله واسكنه فسيح جناته اخلص التعاوي والمواساة لكافة اسرته