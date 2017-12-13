“بلدية الداير” تغلق عدد من المحلات المخالفة

نفذت إدارة الخدمات في بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان ممثلة في قسم صحة البيئة جولات تفتيشية على المحلات التجارية بالمحافظة وأسفرت الجولات عن إغلاق 22 من المحلات المخالفة شملت مطاعم وبوفيهات وبقالات ومحلات حلويات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن البلدية ممثلة بإدارة الخدمات (قسم صحة البيئة) قامت خلال جولاتها من التأكد من توفر جميع اشتراطات السلامة الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها مفيدا انه جرى مصادرة الأطعمة والخضروات والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية فيما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.

وأكد مذكور أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة خاصة على البوفيهات ومحال المواد الغذائية والمخابز ومحلات الحلويات إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطمعة التي تقدم للمواطنين مشددا على دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المخالفات.