العبدلي رئيسا للمجلس البلدي بفيفاء والشراحيلي نائبا

عقده المجلس البلدي بمحافظة فيفاء صباح اليوم الخميس جلسة لاختيار رئيسا جديدا ونائبا للفترة القادمة بعد انتهاء فترة عامين من الدورة الحالية حسب أنظمة ولوائح المجالس البلدية.

حيث فاز محمد جابر العبدلي برئاسة المجلس البلدي لعامين مقبلين فيما حصل سلمان سالم الشراحيلي على منصب نائب رئيس المجلس.

و أعرب العبدلي عن اعتزازه بثقة زملائه وترشيحه رئيسا للمجلس، مؤكدا أن المجلس سوف يشكل لجانه في الجلسات المقبلة وفق اللائحة التنفيذية لأعضاء المجالس البلدية .

وشكر الشراحيلي أعضاء المجلس على منحه الثقة لتولي منصب نائب رئيس المجلس متطلعا إلى تضافر الجهود للرقي بالعمل البلدي وتحقيق آمال وتطلعات أهالي المحافظة .