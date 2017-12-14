العبدلي رئيسا للمجلس البلدي بفيفاء والشراحيلي نائبا | فيفاء أون لاين
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

العبدلي رئيسا للمجلس البلدي بفيفاء والشراحيلي نائبا

العبدلي رئيسا للمجلس البلدي بفيفاء والشراحيلي نائبا
فيفاء - فيفاء أون لاين

عقده المجلس البلدي بمحافظة فيفاء صباح اليوم الخميس جلسة لاختيار رئيسا جديدا ونائبا للفترة القادمة بعد انتهاء فترة عامين من الدورة الحالية حسب أنظمة ولوائح المجالس البلدية.

حيث فاز محمد جابر العبدلي برئاسة المجلس البلدي لعامين مقبلين فيما حصل سلمان سالم الشراحيلي على منصب نائب رئيس المجلس.

و أعرب العبدلي عن اعتزازه بثقة زملائه وترشيحه رئيسا للمجلس، مؤكدا أن المجلس سوف يشكل لجانه في الجلسات المقبلة وفق اللائحة التنفيذية لأعضاء المجالس البلدية .

وشكر الشراحيلي أعضاء المجلس على منحه الثقة لتولي منصب نائب رئيس المجلس متطلعا إلى تضافر الجهود للرقي بالعمل البلدي وتحقيق آمال وتطلعات أهالي المحافظة .

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التعليقات (٣) اضف تعليق

  1. ٣
    ابو شهاب

    وفين راح وعود ابن اهل حاذر
    ههههههههههه
    زفلت ارضيتو وخط اهلم قاعد
    اول مره اشوف مجلس بلدي ينشات بسرعة
    حفظ الله ملك الحزم والعزم

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  2. ٢
    أبوعزام 1234

    موفق بإذن الله ونتقابل يوم الوليمةزفي الخطم

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  3. ١
    فرحان سالم

    قهر والله رائيس السابق ماسوا شي يذكر في خطوطنا ملاحضه اخس خط في فيفاء بها خط السربه حتا الحفر ماسوها واذا تبون تتاكدون انزلو من خط الغربي حتا تصلون مفرق عيبان خط يشيب راس😢😢😢

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