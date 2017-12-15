الغرامة لمواطن ألقى قشور مكسرات في واجهة جدة البحرية

غرمت أمانة جدة مواطناً 600 ريال؛ لإلقائه بضع حبات “فصفص” على رصيف واجهة جدة البحرية، كون تصرفه يعتبر تعدياً على صحة البيئة.

وعاقبت الأمانة 12 شخصاً آخرين من المتنزهين بالواجهة البحرية، بغرامات مالية تراوحت بين 10 و100 ألف ريال؛ لارتكابهم عدة مخالفات من بينها العبث بالحشائش والأشجار، وأعمدة الإنارة، وإتلاف الأرصفة والطرقات.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن الأمانة حددت العديد من العقوبات على المخالفين من المتنزهين تتمثل في الغرامة بين 200-1000 ريال حال العبث بالحشائش والأشجار، والغرامة بين 5 و10 آلاف ريال لإتلاف الطرقات، فيما تغرم المتعدين على أعمدة الإنارة أو أي من ممتلكات البلدية بـ500 – 1000 ريال، مع إصلاح الضرر.

وتتراوح غرامة رمي النفايات في غير أماكنها بين 100-200 ريال، وغرامة تشويه الجدران والأبنية بالكتابة أو الرسم بين 200- 500 ريال، بينما يغرم الباعة الجائلون بـ200 -500 ريال، وتتضاعف بتكرار المخالفة.