دعماً للقدس .. بث موحد لتليفزيونات وإذاعات مصر والأردن وفلسطين

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، وهي هيئة مستقلة رسمية، في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الخميس، توحيد البث لشاشات وإذاعات دول مصر، والأردن، وفلسطين، الأحد المقبل، لدعم مدينة القدس، عقب اعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل.

وقالت الهيئة، في بيان، إن “قرار توحيد الشاشات (القنوات التلفزيونية) جاء تعبيرا عن الرفض للقرار الأمريكي الذي يخالف القوانين والشرعية الدولية”.

موضحة أن البث المباشر الموحد سيبدأ من 12.00 ظهرا بتوقيت القاهرة (10:00 ت.غ) حتى 22:00 (20:00 ت.غ).

ووفق البيان، من المقرر أن يعرض البث خلال تلك الفترة “المواد التاريخية والوثائقية التي تؤكد عروبة القدس الشريف”..

كما يستضيف البث المشترك “خبراء وشخصيات من مختلف الدول العربية للتحدث عن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وأكدت الهيئة في بيانها “أهمية تفعيل دور المنابر الإعلامية العربية، وتوضيح الصورة للرأي العام العالمي، بمدى الرفض الرسمي والشعبي للقرار الأمريكي”.