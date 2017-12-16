الحكميين بالرياض يقيمون لقاؤهم الرابع

بفضل الله تم إقامة ملتقى أبناء قبيلة الحكميين بالرياض والخرج للمرة الرابعة حيث يشكل الملتقى اجتماع لابناء القبيلة وإلتقاء ألاسر في جو يسوده الحب والوئام .

تصدر الحضور كبار القبيلة في المنطقه وعلى رأسهم الشيخ / زاهر محمد الحكمي والأستاذ/ موسى عبدالعزيز الحكمي .

كما حضر اللقاء عدد من الشباب المتعينين بالرياض وطلبة الكليات العسكرية والجامعات.

القى رئيس الملتقى الأستاذ/ محمد قاسم سالم كلمة ارتجالية رحب فيها بالجميع وشكرهم على التواجد والألتقاء الذي يعتبر الفرصة الجميلة التي يجتمع فيها أغلب أبناء القبيلة في الرياض ومعرفة أحوال بعضهم .

كما تم التصويت على بعض النقاط التي تهم الملتقى وتم توجيه الدعوة لمن يريد الأنظمام الى الملتقى من الشباب الذين تعينوا في المنطقة .

كما قدم رئيس الملتقى باسمه ونيابة عن اعضاء الملتقى الشكر والتقدير لرئيس لجنة الضيافة الأستاذ/ عبد الله موسى يحيى الحكمي الفيفي والعاملون معه على جهودهم في الترتيب لهذا اللقاء ، وكذلك لرئيس اللجنة الاجتماعيه الاستاذ/ جابر حسن سالم الحكمي الفيفي والمشاركين معه في اللجنة على ما يبذلونه من جهود في خدمة ابناء القبيلة بالمنطقه.

وفي نهاية اللقاء تم دعوة الجميع لتناول وجبة العشاء .