الحكميين بالرياض يقيمون لقاؤهم الرابع | فيفاء أون لاين
الأحد, 29 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 17 ديسمبر 2017 ميلاديا

الحكميين بالرياض يقيمون لقاؤهم الرابع

الحكميين بالرياض يقيمون لقاؤهم الرابع
فيفاء أون لاين ـ الرياض
بفضل الله تم إقامة ملتقى أبناء قبيلة الحكميين بالرياض والخرج للمرة الرابعة حيث يشكل الملتقى اجتماع لابناء القبيلة وإلتقاء ألاسر في جو يسوده الحب والوئام .
تصدر الحضور كبار القبيلة في المنطقه وعلى رأسهم الشيخ / زاهر محمد الحكمي والأستاذ/ موسى عبدالعزيز الحكمي .
كما حضر اللقاء عدد من الشباب المتعينين بالرياض وطلبة الكليات العسكرية والجامعات.
القى رئيس الملتقى الأستاذ/ محمد قاسم سالم كلمة ارتجالية رحب فيها بالجميع وشكرهم على التواجد والألتقاء الذي يعتبر الفرصة الجميلة التي يجتمع فيها أغلب أبناء القبيلة في الرياض ومعرفة أحوال بعضهم .
كما تم التصويت على بعض النقاط التي تهم الملتقى وتم توجيه الدعوة لمن يريد الأنظمام الى الملتقى من الشباب الذين تعينوا في المنطقة .
كما قدم رئيس الملتقى باسمه ونيابة عن اعضاء الملتقى الشكر والتقدير لرئيس لجنة الضيافة الأستاذ/ عبد الله موسى يحيى الحكمي الفيفي والعاملون معه على جهودهم في الترتيب لهذا اللقاء ، وكذلك لرئيس اللجنة الاجتماعيه الاستاذ/ جابر حسن سالم الحكمي الفيفي والمشاركين معه في اللجنة على ما يبذلونه من جهود في خدمة ابناء القبيلة بالمنطقه.
وفي نهاية اللقاء تم دعوة الجميع لتناول وجبة العشاء .

 

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    زائر علي هادي يزيد الحكمي تبوك

    بارك الله فيكم وفي جهودكم وجمعكم على الخير والمحبه دائما والى الامام .

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