اختيار الفيفي رئيسا لنادي الطلبة السعوديين في جامعة وسترن الينوي بأمريكا

مقاطع من حفلة الخريجين في جامعة وسترن الينوي في ولاية الينوي وبالتحديد في مدينة تشارلستون الامريكية .
قدم الحفل الطالب / عبد السلام حسن موسى الفيفي . حيث تم اختياره رئيسا لنادي الطلبة السعوديين في الجامعة .
مقاطع من حفلة الخريجين في جامعة وسترن الينوي في ولاية الينوي وبالتحديد في مدينة تشارلستون الامريكية .
قدم الحفل الطالب / عبد السلام حسن موسى الفيفي . حيث تم اختياره رئيسا لنادي الطلبة السعوديين في الجامعة .
تحياتي وتقديري للأخ والزميل الغالي عبدالسلام المبتعث من جامعة طيبة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه وكما عرفتك متميز بما تعنيه الكلمة منذ الصغر فهنيئاً لكل فيفي ولعشيرته آل خفشه ولوالده حسن موسى الخفشي والى الأمام وتعود للوطن قريباً إن شاء الله ،،،،
تحياتي وتقديري للأخ والزميل الغالي عبدالسلام المبتعث من جامعة طيبة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه وكما عرفتك متميز بما تعنيه الكلمة منذ الصغر فهنيئاً لكل فيفي ولعشيرته آل خفشه ولوالده حسن موسى الخفشي والى الأمام وتعود للوطن قريباً إن شاء الله ،،،،