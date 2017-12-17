اختيار الفيفي رئيسا لنادي الطلبة السعوديين في جامعة وسترن الينوي بأمريكا

مقاطع من حفلة الخريجين في جامعة وسترن الينوي في ولاية الينوي وبالتحديد في مدينة تشارلستون الامريكية .

قدم الحفل الطالب / عبد السلام حسن موسى الفيفي . حيث تم اختياره رئيسا لنادي الطلبة السعوديين في الجامعة .