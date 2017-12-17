اختيار الفيفي رئيسا لنادي الطلبة السعوديين في جامعة وسترن الينوي بأمريكا | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

اختيار الفيفي رئيسا لنادي الطلبة السعوديين في جامعة وسترن الينوي بأمريكا

محمد حسن الفيفي ـ

مقاطع من حفلة الخريجين  في جامعة وسترن الينوي في ولاية الينوي وبالتحديد في مدينة تشارلستون الامريكية .

قدم الحفل الطالب / عبد السلام حسن موسى الفيفي  . حيث تم اختياره رئيسا لنادي الطلبة السعوديين في الجامعة .

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التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    ابو مراد

    تحياتي وتقديري للأخ والزميل الغالي عبدالسلام المبتعث من جامعة طيبة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه وكما عرفتك متميز بما تعنيه الكلمة منذ الصغر فهنيئاً لكل فيفي ولعشيرته آل خفشه ولوالده حسن موسى الخفشي والى الأمام وتعود للوطن قريباً إن شاء الله ،،،،

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  2. ١
    ابو مراد

    تحياتي وتقديري للأخ والزميل الغالي عبدالسلام المبتعث من جامعة طيبة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه وكما عرفتك متميز بما تعنيه الكلمة منذ الصغر فهنيئاً لكل فيفي ولعشيرته آل خفشه ولوالده حسن موسى الخفشي والى الأمام وتعود للوطن قريباً إن شاء الله ،،،،

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