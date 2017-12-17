موعد صلاة الإستسقاء بمحافظة فيفاء | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

موعد صلاة الإستسقاء بمحافظة فيفاء

موعد صلاة الإستسقاء بمحافظة فيفاء
عبد الله سلمان ـ فيفاء
 أعلن مدير إدارة المساجد بمحافظة فيفاء أن صلاة الاستسقاء سوف تقام في محافظة فيفاء صباح يوم غدًا الإثنين الموافق ٣٠/ ٣ / ١٤٣٩ هـ عند الساعة 52 : 6 دقيقة .
سائلين الله ان يغيث العباد والبلاد انه سميع مجيب.

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    الجهني

    اللَّهَ بجيب المطر

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