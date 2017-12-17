الرئيسية › أخبار فيفاء موعد صلاة الإستسقاء بمحافظة فيفاء 7:57 م, 29 ربيع الأول 1439 هـ - 17 ديسمبر 2017 م عبد الله سلمان ـ فيفاء Tweet أعلن مدير إدارة المساجد بمحافظة فيفاء أن صلاة الاستسقاء سوف تقام في محافظة فيفاء صباح يوم غدًا الإثنين الموافق ٣٠/ ٣ / ١٤٣٩ هـ عند الساعة 52 : 6 دقيقة .سائلين الله ان يغيث العباد والبلاد انه سميع مجيب.شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
اللَّهَ بجيب المطر