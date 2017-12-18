دهس طفل يجري نحو أبيه بمحافظة العيدابي

أصيب طفل بإصابة بليغة اثر تعرضه لحادث دهس ظهر اليوم أثناء قطعه للشارع العام الداير- صبيا متجها نحو أبيه.

وتعود تفاصيل الحادث بحسب شهود عيان الى ان سائق مركبة من نوع “برادوا” كان يقودها بسرعة وقت الذروة وخروج الطلاب من مدارسهم ليتفاجأ بالطفل وهو يقطع الشارع العام ولم يستطع تفاديه ليصطدم به وألقاه أرضا مضرج بالدماء، فيما تم نقل الطفل لمستشفى العيدابي العام من قبل المواطنين.

الجدير بالذكر بأن الشارع لا يحوي خط وجسر للمشاه، حيث لا تغيب عن الأذهان حوادث الدهس المتكررة فيه .

هذا وقد طالب مواطنون في الموقع بضرورة وضع جسر للمشاة.

ولم يصدر بيان رسمي من قبل الجهات الرسمية عن الحادثة حتى حينه “فيفاء أون لاين “ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.