تأثيرالحيوان في سلوك الإنسان

يتأثرالإنسان بالحيوانات التي يخالطها غالبا ، فيكتسب من طباعها ، فمن يخالط الإبل نجده يتميز بالصبروقوة التحمل ، وأيضا يتميز بالفخر والخيلاء ، بينما يتميز من يخالط الغنم بالهدوء والسكينة والوقار، ويسند ذلك مارواه أبو هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أتاكم أهل اليمن ، هم أرق أفئدة ، وألين قلوباً ، الإيمان يمان والحكمة يمانية ، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل ، والسكينة والوقار في أهل الغنم )) رواه البخاري ومسلم .

ويكون التأثرأكثربالحيوانات التي يأكلها الإنسان ، لذلك ورد في مقدمة عبدالرحمن ابن خلدون ما مفاده :

أكل العرب لحوم الإبل ، فأخذوا منها الغيرة ، والغلظة .

وأكل الأتراك لحوم الخيل ، فأخذوا منها الشراسة ، والقوة .

وأكل الأحباش لحوم القرود ، فأخذوا منها حب الطرب ، والرقص .

وأكل الإفرنج لحوم الخنزير، فأخذوا منها الدّياثة .

وأكل الفرس الروث ، فأخذوا منه النجاسة .

الله يستر، والله انا صرنا اليوم نكثر من أكل لحوم الدجاج !