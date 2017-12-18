تأثيرالحيوان في سلوك الإنسان | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 1 ربيع الآخر 1439 هجريا, الموافق 19 ديسمبر 2017 ميلاديا

تأثيرالحيوان في سلوك الإنسان

تأثيرالحيوان في سلوك الإنسان
الشيخ : أحمد محمد الفيفي​

يتأثرالإنسان بالحيوانات التي يخالطها غالبا ، فيكتسب من طباعها ، فمن يخالط الإبل نجده يتميز بالصبروقوة التحمل ، وأيضا يتميز بالفخر والخيلاء ، بينما يتميز من يخالط الغنم بالهدوء والسكينة والوقار، ويسند ذلك مارواه أبو هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أتاكم أهل اليمن ، هم أرق أفئدة ، وألين قلوباً ، الإيمان يمان والحكمة يمانية ، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل ، والسكينة والوقار في أهل الغنم )) رواه البخاري ومسلم .
ويكون التأثرأكثربالحيوانات التي يأكلها الإنسان ، لذلك ورد في مقدمة عبدالرحمن ابن خلدون ما مفاده :
أكل العرب لحوم الإبل ، فأخذوا منها الغيرة ، والغلظة .
وأكل الأتراك لحوم الخيل ، فأخذوا منها الشراسة ، والقوة .
وأكل الأحباش لحوم القرود ، فأخذوا منها حب الطرب ، والرقص .
وأكل الإفرنج لحوم الخنزير، فأخذوا منها الدّياثة .
وأكل الفرس الروث ، فأخذوا منه النجاسة .
الله يستر، والله انا صرنا اليوم نكثر من أكل لحوم الدجاج !

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ميم

    ما ينقصنا هو أن “نقاقي” أما التأثر فقد تم من جميع النواحي .

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