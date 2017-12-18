لم تبكِ صبيا أحداً كما بكتك

بمناسبة صدور قرار امير منطقة جازان بتعيين محافظ صبيا الخلوق أ. علي محمد زعله ناطقاً رسمياً لأمارة منطقة جازان ورئيس لجنة تراحم ومفارقته لصبيا واهلها وتكليف محافظٍ آخر لها.

أبا محمد …

إليك أيها الرمز فأنت أنت ابن جازان ، وأنت أنت بصمة إنسان ، نعم بكتك صبيا مشائخ وأعيان ، رجالاً وشبان ، فرادى ومؤسسات بلا توانٍ ، بكتك أجهزة التواصل ومساحاته ، ورجال المحافل وساحاته ، بكتك كل صبيا وحدودها وأطرافها ومراكزها فلا تسلني عن العالية ورموزها ولا القوز ورجاله ولا الكدمي وأهله ولا المخلاف وناسه ولا الطمحة وجمعه ولا صبيا وكل أسرها من الظبية الى نخلان ومن الحسيني إلى الباحر دون حدٍ أو عدّ ، فكيف أعتب على قلمي ليبكيك ، وهاهو يذرف الدمع سلواناً ليرويك ، فاقبل منه عبراته ، وتجاوز له هنّاته ، فإنما هو لك محب ، وبك فخور ، ولأخلاقك شامخ ، وبما تركت من أثرٍ أصيلٍ فيمن عرفك عالٍ وسامٍ ، أبا محمد أنت كتلة من العطاءات وتدفق من الضياء والإشراقات ،

أيها الرمز ….

من أين أبدأ ذلك ؟؟

هل من عمق اهتمامك بالجانب الاجتماعي في تراحم ؟

أم من فيض حبك لمجتمع صبيا وحضور مناسباتها في تزاحم ؟

أم من وميض خلقك وأنت تستقبل الناس في مكتبك ضاحكٌ باسم ؟

أم من سؤالك عن أحوال الناس وقصدها الى بيوتها تؤازر وتواسي بقدرٍ واحترامٍ حاسم ؟

وينام كل الناس وانت تتابع ليس مؤسساتك الحكومية فحسب بل شكوى أي مواطن لتوجه عاجلاً لحلها لتبين أنك لخطة راسم ؟

أيها الرمز ….

عشت فينا سنة ونصفها وكأنها غيمة علت ثم جاء رشها وهطلها خفيفاً سهلا مجللا نافعاً غير ضار ، مفرحاً غير محزن ، رقيقاً غير جافّ ، خيراً وبراً بكل أحواله ومواسمه ، فتهللت بك صبيا أرضا ومكان ، وفرح بك أهلها مشائخ ورموزٍ وأعيان ، وأصبحت فيهم رمزاً لايحبون فراقه ، وعيناً لايعجبهم عمضه ، وأخاً يشدٌ بك العقل والأزر ، ويشركونك الأفراح والنزل ، فأنعم بك رمزاً ،وأهلاً بك عيناً ، ومرحباً بك أخاً في القلب وسويدائه أيها النبيل ،

أبا محمد ….

لئن رحلت من صبيا ونحن نحب لك الخير ، وأنت قائدٌ همام تسعد بك كل مهمة أُنيطت بك وكل منصب سما وعلا لقربك ، فانظر لاهلك وإخوانك بعين فضلك وسعة اهتمامك وكل موقع يصادقك فأنت له أفضل شريك ، وأصدق خليل ، تهتم وتصدق ، وتخلص وتبذل ، وتشجع وتحفز ، وتعطي وتمنح ، بل كل حياتك عطاءُ ومنح

أيها الرمز ….

هذه كلمات دبجتها حباً فيك ، ورصصتها وفاءً لك ، وكتبتها دموعاً تواسي لنا فيك ، فلا أصعب من فراق صادق ، وغياب أخٍ بار خلوق ، واختفاء بصمة أثرٍ يجعل الذكريات تطوف بك كل حين ،

فقد كنت فينا واحداً وليس أي واحد ، بل علم يرفرف وونجم سامق وحرفٌ مسموعٌ شامخ ، ولست لغوياً لتسعفني لغتي بوصف حال فراقك لصبيا ولكن يكفيني وسائل التواصل وحديثها ومجموعات الواتس أب وحالاتها وردود المحبين وتغريداتها ، فقد بكاك الحرف قبل الكلمة وبكاك الحيّ قبل المدينة وبكتك الأسرة قبل القرية ، وبكاك الفرد قبل المؤسسة ، فاقبل من أخيك الأصغر هذه الكلمات نيابة عن صبيا وأهلها ولست بأفضلها وإنما هي مبادرة محب ومشاعر صدق فإن أصبت فمن الله وحده وإن قصرت فمن نفسي والشيطان .

وختاماً …

ادع الله لك بالخير والتوفيق والسداد والنجاح والانجاز في أي مكانٍ تنزله أو أي مهمة تشغلها فهي بك تفرح وأنت لها وسام.

كتبه الاستاذ

حسين بن علي العثاثي

شركة مبدعون للتعليم

الاثنين ٣٠ / ٣ / ١٤٣٩ه