مدير الطرق يجتمع بالمشايخ ويبحث تطوير طرق فيفاء

أكد سعادة مدير عام إدارة الطرق بجازان المهندس محمد الحازمي أثناء استقباله صباح اليوم الإثنين لعددٍ من مشايخ وأعيان قبائل فيفاء وبعض أعضاء المجلس البلدي بأن سلامة سالكي طرق فيفاء ضمن أولويات إدارة الطرق بجازان وإنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان محمد بن ناصر ونائبه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ومعالي نائب وزير الطرق والنقل المهندس سعد بن عبدالعزيز بضرورة استلام طرق فيفاء ورفع طلبات الإعتماد المالي الخاصة بالصيانة وأعمال السلامة وبحث معهم أوجه التعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للطرق وبلدية فيفاء بهدف تطوير العمل التنموي والخدمي فيما يخص طرق فيفاء.

وتناول الاجتماع عرضاً لمشروعات إدارة الطرق في المنطقة ووضع الحلول الكافية لتعثر بعض مشاريع الطرق ، وكذلك وضع آليات محددة بهدف وضع الحلول العاجلة بما يتوافق مع تصورات الجهات المعنية ويعود بالنفع على الفرد والمجتمع ويدعم أدوات التنمية ويسهم في تطويرها بالمنطقة.

وقد ثمن الحاضرون دعم سمو أمير المنطقة ونائبه للتخفيف من معاناة أهالي جبال فيفاء وما وجودوه منْ تفهم من معالي نائب وزير الطرق والنقل أثناء زيارته للمنطقة وتعاون إدارة الطرق ويأملون في سرعة الموافقة على الإعتمادات المالية التي تم رفعها من إدارة الطرق لصيانة وإكمال مشاريع طرق فيفاء.