ليلة الجمعة المقبلة بداية الشتاء فلكياً

قال الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء ملهم محمد هندي، إن ليلة الجمعة المقبلة ستكون ليلة الشتاء الأطول، والتي سيبدأ فيها فصل الشتاء فلكياً على نصف الكرة الشمالي.

وأضاف هندي وفقاً لـ “سبق”، أن الشمس ستصل لأقصى ميل لها جنوباً مغرب بعد غد الخميس، ولحظة وصولها لقيمة ميلها القصوى جنوباً تنقلب حركة الشمس الظاهرية لتتحول نحو الشمال، فيما يسمى بظاهرة الانقلاب الشتوي.

وأوضح أن هذه الحركة الظاهرية للشمس سببها ميلان محور الأرض على مدارها بمقدار 23.5 درجة، مضيفاً أن الشمس ستغرب يوم الانقلاب الشتوي من أقصى نقطة لها جنوباً وتبدأ المناطق الشمالية للأرض بأطول الليالي، وستكون الليلة أطول على المدن شمال خط الاستواء والأقصر نهاراً خلال العام.

وعن مناطق المملكة، كشف هندي أن الحدود الشمالية ستكون أطول المناطق ليلاً بواقع 14 ساعة، تليها الرياض بـ 13 ساعة و23 دقيقة، ثم مكة المكرمة بـ 13 ساعة و10 دقائق.