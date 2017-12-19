كلاً يترقب صدور الميزانيه السعوديه 2018 من السعوديين وغيرهم لأن السعودية من أهم دول العشرين الأعلى اقتصاديا في العالم و جزء منه وهي تمر بمرحلة وتحديات وصعوبات لتعزيز تنوع مصادر الدخل الغير النفطي ، الذي الهدف منه استمرارية قوة اقتصادنا واستمرار الدعم لما يكفل رفاهية مواطنيها رغم نزول قيمة البترول.

ونحن ثقتنا في الله ثم حكومتنا الحكيمة والحازمة التي تسعى لصالح المواطن الذي يجب عليه أن يكون على استعداد لتقبل وتفهم هذه المرحلة وتفاعله الإيجابي مع رؤية 2030 لتخطى العديد من المنعطفات الخطرة وتجاوز القلق الى التفاؤل أن الميزانية ستظهر لتأكد أنها محملة و مبشرة بالخير الكثير نسأل الله البركة و ان يحفظ بلادنا و اهلها وقادتنا.

و اذا نظرنا الى حال الكثير منا اهتمامهم وحرصهم على متابعه الميزانية العامة للدولة وهذا حقهم لانتمائيهم لهذا الوطن الغالي معا علمهم ان هناك مسؤولون و خبراء ماليون واقتصاديون يقومون بإعدادها ، وفي المقابل عدم اهتمامهم و غفلتهم عن وضع ميزانيه الأسرة الخاصة بهم التي لا احد غيرهم يستطيع القيام بها ، واستمرارهم الصرف بعشوائية رغم دخلهم المحدود و الانفاق الغير المنضبط و اتباع انماط استهلاكيه خاطئة و الاقبال المحموم على القروض البنكية المبالغ فيها واضافة مديونيات عن طريق مؤسسات التقسيط الى مستويات تتجاوز قدراتهم المالية.

و النتيجة وجود اسر تعاني من الديون و العجز المالي المزمن الذي ترتب عليه مشاكل عائليه لا حصر لها،

ان الحياه تتطور وتمر بمتغيرات كثيره لم نشهدها من قبل و اذا لم نعمل على التكيف معها سوف نظل في نفس المعانة و الازمه المالية بل أسوء، ومن المتغيرات رفع الدعم عن بعض السلع و الخدمات و اقرار قيمه الضريبة المضافة ،

الدولة مشكوره تقدم الكثير بلا منه لأصحاب الدخل المحدود و المتوسط وفق معايير معينه عن طريق الضمان الاجتماعي واقرار حساب المواطن ، يجب علينا ان نعمل على الاستفادة مما تقدمه الدولة و ان يكون لدينا الوعي المالي و الاهداف التي من خلالها نستطيع تحقيق الحرية المالية .

نحن بحاجه ان ننظر لميزانيه الأسرة بجديه و الميزانية هي مشتقه من الميزان ويقصد بها التوازن واعتدال كفتي ميزان بين الايرادات والنفقات .

ان وضع ميزانيه اسريه يساهم و يساعد على

ترتيب اولوياتنا

و سداد الديون لا تراكمها

و ضبط وترشيد الانفاق

و العيش على قدر امكانياتنا المالية

و ادخار جزء من المال ثم استثماره

و تحقيق الحرية المالية.

و حتى تنجح لا بد من مشاركه افراد الأسرة في وضع الميزانية حتى يسهل عليهم التكيف وفهم متغيرات الحياه حتى الوصول الى توفير حياه كريمة للأسرة .