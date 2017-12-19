بلدية فيفاء ..تنفي وتكشف تفاصيل تأخر إقامة المهرجان التسوقي

فندت بلدية محافظة فيفاء ما تم تداوله في بعض الصحف الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مهرجان فيفاء التسوقي الترفيهي وأن البلدية وضعت عوائق أمامه وكلا يفسرها حسب مايراه دون وجود تصريح من شخص معين باسمه سواء من المستثمر نفسه أو البلدية ممثله برئيسها.

وأوضحت البلدية في ردها :

1- أن البلديه لم تطلب من صاحب المهرجان سوى تسديد إيجار الموقع ولم يقم بتسديده حتى تاريخه وبإمكانه تسديده عن طريق سداد ومن أي مكان بالمملكة وليس لديه حجة في ذلك.

2- أن البلدية لم تطلب من المستثمر أي أعمال تخص البلدية كمصدات وخلافه كما نشر وهذا موضح في خطاب البلدية الموجة للدفاع المدني والبلدية تعمل بها حاليا كون الأعمال لم تكتمل بالساحة.

3- تصريح الدفاع المدني الذي طلب منه يخص الانشاءات التي أقامها فقط من حيث المداخل والمخارج للطوارئ وخلافه حسب اشتراطات السلامة لدى الدفاع المدني واستخراجه من قبلهم وليس من البلدية .

3- البلدية لم تعرقل إجراءات المستثمر إطلاقا وأفهم المطلوب منه حرفيا قبل عمل أي شيئ

علما بأن المستثمر نفسه لم يراجع البلدية سوى مرة واحدة وتم تعاون المختصين معه ليتم إنهاء إجراءاته في أسرع وقت لكنه سافر خارج المنطقة ولم يتابع هو أو من يوكله لاستكمال إجراءاته .

4 من يعمل بالموقع عمال لا يتبعون للمستثمر وبعضهم غير نظامي ولم يسلم لهم الموقع في الأساس من البلدية وكل ما تم عمله مخالف للنظام .

5- المستثمر لم يسدد إيجار الموقع من الأساس حتى تطلب البلدية منه مبالغ إضافيه كما أشار له البعض ولايوجد سبب يمنعه من إكمال إجراءاته

6- لايمكن للبلدية أن تعرقل أي فعاليه تخدم المحافظة سواء لهذا المهرجان أو غيره من الفعاليات.

وفي ختام توضحها أكدت البلدية أن محاولة إثارة المواطنين ضد البلدية بأخبار مغلوطه ولا أساس لها ورمي التهم جزافا دون أدلة من بعض الأشخاص الذين لايعلمون أي معلومة عن الموضوع ولم تصلهم المعلومة من مصدر موثوق به ولم يرجعون للبلدية لمعرفة الحقيقة قد يعرضهم للمساءلة حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والبلديه تحتفظ بحقها في ذلك ضد الصحف والأشخاص الذين تولوا نشر ذلك .

متمنين من الجميع تحري الدقة والحرص على نقل المعلومات الصحيحة.

سائلين الله التوفيق للجميع.