غداً الخميس : إشعار بفصل الكهرباء عن عدة جهات بمحافظة فيفاء

أعلنت وحدة كهرباء فيفاء بأنها ستقوم بإيقاف التيار الكهربائي مؤقتا بعدة جهات بفيفاء وذلك نظرا لقيام الشركة بعمل بعض أعمال الصيانة الضرورية على شبكة التوزيع مما يستلزم فصل الخدمة الكهربائية حتى يتم إكمال المهمة .

وأشارت بأنه سيتم فصل الخدمة الكهربائية غدا الخميس الموافق 3/ 4 / 1439 هـ وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية عشر ظهرا وذلك في كل من :

( الحقو – الطحلة – الكوابسة – سر دبع – الهيجة – معزب خضر – وقيع – الحطباية ) .

مبدية في الوقت نفسه عن أسفها لفصل الخدمة الكهربائية عن المنازل والمنشآت , شاكرة ومقدرة حسن التعاون وللاستفسار يمكن الاتصال على رقم الطوارئ 933 .